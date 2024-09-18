黃晸珉與丁海寅勤跑宣傳奏效！《辣手神探2》在韓僅上映6日突破400萬觀影人次與損益平衡點

最近上映僅6天的續集電影《辣手神探2》由國民影帝黃晸珉搭配《媽媽朋友的兒子》丁海寅共同演出，今日觀影人次已突破400萬人，也超越了原本設定的損益平衡點，票房開出紅盤。

電影《辣手神探2》在未上映前就已受邀到坎城影展播放，當時電影播畢後也受到全球觀眾們起立鼓掌近10分鐘，讓首次經歷這場面的丁海寅相當感動。《辣手神探2》在韓國國內中秋節檔期上映，截至18日上午9點的累積觀影人次，已經達到400萬1565人次，除了創下佳績以外，本作品的損益平衡點也設定於400萬人次即達標。也是比起以下這些千萬票房電影《辣手神探》、《破墓》、《犯罪都市2》、《首爾之春》等，更快達到400萬這個門檻的作品。



黃晸珉與丁海寅也開心拿著400氣球留下認證照片，《辣手神探2》隨著上映後的口碑傳出，票房的累計速度更是急起直追，加上丁海寅目前的電視劇作品《媽媽朋友的兒子》正在熱播中，也與前輩黃晸珉勤跑綜藝節目宣傳電影，達到相當出色的行銷效果，也讓這部作品被更多人注意到，也是中秋檔期的大贏家。



《辣手神探2》劇情描述對於壞傢伙絕對窮追不捨直到抓住他們的老鳥刑警徐道哲，與新加入的菜鳥刑警朴善宇攜手合作，共同追捕轟動全世界的連鎖殺人犯，是一部精采刺激的動作犯罪搜查型電影作品。



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