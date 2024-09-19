《MOVING 异能》第二季终於有消息！ 主演赵寅成&朴喜洵&朴丙垠与姜草作家中秋碰面，续作制作费超500亿刷新Disney+最高纪录

超能力奇幻题材漫改剧《MOVING 异能》去年上线后好评如潮、为Disney+吸引大量用户，很多观众都在激情敲碗第二季！ 时隔一年，终於有让人欣喜的消息！

《MOVING 异能》改编自姜草的同名网漫，讲述隐藏超能力生活於现在的孩子们，与隐藏过去痛苦秘密的父母们，双方共同面对跨越世代的巨大危险的故事。 真人版由柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太铉、柳承范、李正河、高允贞、金度勋等不同世代明星主演，不仅超能力打斗场面真实过瘾，文戏部分讲述人物情感更加细腻动人，令观众大呼感动、期待看到续集。



《MOVING 异能》可说是Disney+进军韩国以来最成功的作品、突破瓶颈的功臣，带动Disney+MAU（月活跃用户）从7月的200万冲到9月的433万。 然而在此之后，Disney+陆续推出的《支配物种》《逆贫大叔》《暴君》《无路可走：轮盘赌》等都未能引起太大反响，今年8月MAU又降回285万。

为换回颓势，Disney+电视工作室的总裁Eric Schrier已宣布计划在韩国进行大规模投资，邀请顶级演员打造大制作。 17日据业界人士透露，Disney+已与《MOVING 异能》原作者姜草达成制作第二季的暂时协议并正在进行具体讨论，而且制作第二季的意愿十分强烈，预算更超过500亿韩元，为Disney+投资韩国内容制作的历代最高数字。



16日，《MOVING 异能》主演之一朴丙垠在个人IG更新与赵寅成、朴喜洵及姜草的合照并留言「MO_____VING」，似乎侧面佐证第二季的制作消息，令人更加期待。





Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻