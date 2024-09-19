鄭英珠最愛的女婿二選一：《她的日與夜》崔振赫VS《背著善宰跑》邊佑錫！

鄭英珠的女婿名單真的非常華麗！近年就有《犬系戀人》車銀優、《社內相親》安孝燮、《背著善宰跑》邊佑錫、《她的日與夜》崔振赫，真的是太厲害了～。

SBS熱門綜藝節目《我家的熊孩子》的新成員、演員鄭英珠，第一次出演就話題滿滿，成功吸引了觀眾們的矚目。一連好幾部熱門韓劇裡，她都出演了女主的母親，生動的表演力和演技，成功讓大眾為她留下深刻印象！

在《我家的熊孩子》中，她與曾經的女婿《她的日與夜》崔振赫見面，崔振赫自爆鄭英珠買了內褲送給他，字幕組還補充是名牌內褲！XD 兩人相處起來也非常自然且熟識彼此。



話題一轉，崔振赫吃醋且一臉難過的說：「努娜，我看了那個...女婿人選中哪個人最好？但妳選了邊佑錫欸！」、「妳在我面前不是這樣說的啊！」、「妳明明說過我是最好的。TAT」鄭英珠爆笑後回應：「我們桂女婿當然很重要，現在再採訪我，答案可能又不一樣了。」





▼鄭英珠的首選女婿是邊佑錫：



換作是你，會選誰當最佳女婿呢？

*延伸閱讀：崔振赫向《她的日與夜》「岳母」鄭英珠大吐苦水氣笑媽媽！聊內褲鄭石勇也捲入

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