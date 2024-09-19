《魷魚遊戲2》公開首輪宣傳海報：遊戲不會停止！李炳憲笑談「大家想像力太豐富」

新遊戲即將開始！

火遍全球的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》終於迎來了第二季要播出的消息，今日（19日）Netflix公開了第一張宣傳海報，預告了一場生死存亡的生存遊戲即將展開，大大刺激著觀眾對正片的好奇心。



海報正中央寫著「遊戲不會停止」（THE GAME WILL NOT STOP）和12月26日公開的字樣。 同一天，主演們的採訪也揭開了面紗。 李政宰、李炳憲、魏嘏雋參與其中，討論了與《魷魚遊戲2》相關的各種猜測，成奇勳（李政宰 飾）是否會變為「主辦方」、黃俊昊（魏嘏雋 飾）是否會黑化以及成為VIP的Front Man（李秉憲 飾）等。

李秉憲稱：「這是有趣的想像，但與實際故事相差甚遠。 只是有趣的想像。 而已。 不過，我還是喜歡當大隊長。」 對於「成奇勳」的女兒將參加遊戲的猜測，李炳憲驚訝地表示：「你們的想像力太豐富了，都可以加入我們的編劇團隊了。」李政宰則表示：「拭目以待吧，心地善良的成奇勳真的會去傷害別人嗎？」一番話讓人對後續劇情更加好奇。

最後，魏嘏雋說道：「這些有趣的猜測也讓我非常期待。 請大家多多期待《魷魚遊戲 2》。 」



此外，《魷魚遊戲2》是《魷魚遊戲》的續集。 除了前作的演員陣容之外，任時完、姜河那、朴成焄、曺柔理、朴圭瑛、李陣鬱人等也將加盟。

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