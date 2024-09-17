崔振赫向《她的日與夜》「岳母」鄭英珠大吐口水氣笑媽媽！聊內褲鄭石勇也捲入

熱門電視劇《她的日與夜》落幕後，想不到劇中「岳母與女婿」，飾演女主角鄭恩地媽媽「林青」的鄭英珠，和飾演男主角「桂志雄」的崔振赫，於實境綜藝《我家的熊孩子》再見面，兩人都成了節目中「熊孩子」！

鄭英珠和崔振赫約吃飯，崔振赫一進門就喊鄭英珠「外母」（岳母），鄭英珠便喊他「桂女婿」，兩人開心迎接對方。崔振赫發現鄭英珠穿得很華麗還喊出她的綽號「每頒」，「每天都是頒獎典禮」，崔振赫：「取這個外號的人也滿神奇的。」鄭英珠不好意思的說：「曹政奭啊！曹政奭！」



崔振赫還點出鄭英珠擦了別人不會擦的紫色口紅，接著說自己從某刻就開始放棄精心打扮了，並自爆鄭英珠幫自己買了內褲！「說我穿五條1萬元（台幣242，港幣59）的內褲……」崔振赫接著又自爆自己一條內褲穿五年，穿到內褲骨盆邊破洞，直到鄭英珠送給自己名牌內褲才換掉。崔振赫媽媽透露崔振赫很坦白的對她說內褲是鄭英珠送的，媽媽還以為他偷偷交了女友，故意拿鄭英珠當擋箭牌。搞笑的是，鄭英珠還喊出不在餐桌上的人，就是她劇中老公鄭石勇：「石勇歐巴的內褲也穿超好啊！石勇歐巴都穿，你為什麼不穿？」鄭石勇躺著也中槍。



崔振赫也藉機表達自己吃醋，因為鄭英珠上節目《Radio Star》選最滿意的女婿選了《背著善宰跑》邊佑錫而不是他。鄭英珠亦向崔振赫尋求和父母同住的意見，崔振赫直白的說自己是「被強制同住」、「在外演戲在家也演戲」，媽媽在棚內聽了都被他氣笑(?)。話題講到戀愛，鄭英珠像李姃垠一樣逗崔振赫：「我們恩地（鄭恩地）怎麼樣？之後沒吃過飯嗎？」崔振赫無奈地笑到不行：「我們是兄弟！真是的別說了！為什麼每個人都要這樣！」



後續節目便公開鄭英珠和父母同住第三天的情景了，事情有反轉，氣氛並不如預告剪輯的凝重，反倒讓看的人覺得很可愛又好笑呢！香港觀眾可於黃Viu收看完整節目（《我家的熊孩子(2024)》EP.409）！

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