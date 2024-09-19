郑英珠最爱的女婿二选一：《她的日与夜》崔振赫VS《背著善宰跑》边佑锡！

郑英珠的女婿名单真的非常华丽！近年就有《犬系恋人》车银优、《社内相亲》安孝燮、《背著善宰跑》边佑锡、《她的日与夜》崔振赫，真的是太厉害了～。

SBS热门综艺节目《我家的熊孩子》的新成员、演员郑英珠，第一次出演就话题满满，成功吸引了观众们的瞩目。一连好几部热门韩剧里，她都出演了女主的母亲，生动的表演力和演技，成功让大众为她留下深刻印象！

在《我家的熊孩子》中，她与曾经的女婿《她的日与夜》崔振赫见面，崔振赫自爆郑英珠买了内裤送给他，字幕组还补充是名牌内裤！XD 两人相处起来也非常自然且熟识彼此。



话题一转，崔振赫吃醋且一脸难过的说：「努娜，我看了那个...女婿人选中哪个人最好？但你选了边佑锡唉！」、「你在我面前不是这样说的啊！」、「你明明说过我是最好的。TAT」郑英珠爆笑后回应：「我们桂女婿当然很重要，现在再采访我，答案可能又不一样了。」





▼郑英珠的首选女婿是边佑锡：



换作是你，会选谁当最佳女婿呢？

*延伸阅读：崔振赫向《她的日与夜》「岳母」郑英珠大吐苦水气笑妈妈！聊内裤郑石勇也卷入

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