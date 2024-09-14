BTS防彈少年團JIN美談又增一條！自掏腰包送110名工作人員高檔海鮮禮盒

防彈少年團（BTS）成員JIN（本名金碩珍）美談不斷。

日前，Studio Modak的官方IG上發佈了多張認證照片，「世界豆」JIN為工作人員贈送了鬱陵島特產高級魷魚禮盒。 照片中還懸掛了一張海報，上面寫著「《令人抓狂的旗安莊》工作人員們，大家辛苦了，感謝大家，JIN敬贈」。



工作人員表示：「世界明星JIN自掏腰包為《令人抓狂的旗安莊》全體110名工作人員送上了豪華的魷魚禮物，真是大手筆啊。 這是他在拍攝的最後一天準備的驚喜，讓所有人都感到溫暖。 」 接著還補充道：「在整個拍攝過程中，JIN非常關心製作團隊，並且非常努力地投入拍攝，不愧是世界級巨星。 我們再次感謝JIN的恩惠，期待再次相見。 」



Netflix原創系列《令人抓狂的旗安莊》是一檔真人綜藝節目，漫畫家旗安84在郁陵島開設了一間與眾不同的民宿。 JIN與池睿恩一起被僱用為員工，日前已經完成了節目的拍攝。 由於拍攝地點在郁陵島，JIN選擇贈送當地特產魷魚禮盒，大展細心的一面。



此舉被曝光後，網友們紛紛稱讚：「越了解他越發現他是個暖男」、「不愧是世界級巨星啊」、「真是又帥又有愛」、「這不是一件容易的事，太帥了」、「知道該如何花錢」、「最近真的太欣賞他了」。

其實這並不是Jin第一次被稱讚。 他在服兵役期間，曾在休假時親手製作傳統酒送給好友。 歌手Sleepy曾透露在自己經濟困難時，Jin私下表達了鼓勵。最近，Jin在退役後重返軍營，和後輩們合影，履行他在退役前對後輩「我會再來看你們」的承諾。

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