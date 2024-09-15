【韓網熱門】隨者女主和前男友（男二）的敘事公開，反響越來越不好的電視劇

這部劇就是《媽媽朋友的兒子》。原以為是青梅竹馬長大後發現互有好感的甜甜愛情劇，到第9集根本是分銷詐欺、虛假房源。

女主前男友「宋鉉濬」一開始不是很重要的角色，客串之後才出現在人物介紹欄，而且不是男二，是歸類為「周邊人物」的配角。然而現在作為三角戀的一角，前男友和女主角的故事被講述得過於詳盡。從初遇到戀愛、婚前準備（甚至已做好請帖、只剩辦婚禮）、分手、再回來準備重新求婚，還有支持女主的未來夢想等，全部都展現出來了。

最大問題是，三年前女主在美國被診斷出胃癌重病，只有前男友知情，還陪她手術、辭職照顧她等，給前男友打造了奉獻自我的人設ᅮᅮ（家人和朋友都不知道、只有前男友了解，前男友對女主無所不知）。



觀眾原以為女主和前男友解除婚約（分手）是因為前男友的過錯或出軌，但實際上並非如此，C8。 女主角在胃癌治癒後出現抑鬱症，前男友則因陪護抗癌治療而感到疲憊，兩人因為誤會發生爭吵，女主最終選擇分手，為追尋廚師夢想整理好在美國的生活後回到韓國。

因此，在第9集播出後，女主與前男友的故事設定引發了很多反感，觀眾指責製作組在描寫前男友敘事時過於用心，例如「比起男主更想跟前男友交往」「女主好晦氣，無法融入劇情」「好無語，居然對前男友代入了感情，對男女主都失去好感」「怎麼看都是前男友更優啊」「站在前男友角度，石榴也太壞了吧？」 「還不如說前男友是真出軌」「前男友必須是壞人，不懂嗎？」 「前男友敘事出現的瞬間，我感到這部劇終於完蛋了」。

據說從第11集開始氛圍會變得不同，但至少到第9集為止，主線敘事已經沒救了。 這部劇讓人明白，如果要讓浪漫喜劇不走偏，必須依賴老套橋段並且以主角為主。 如果那個角色是男二倒還能理解，但問題是他根本不是原定的男二，這讓人感到荒唐。

韓國網友評論：

1. 天吶，前男友完全是賓士男（*比喻各方面優質的男友）

2. 其實前男友才是真男主？ 反轉劇來的？

3. 變成《Start-Up》那樣了嗎

4. 對演員來說是劇本詐欺

5. 前男友甚至在女友生病期間替她回韓國陪爸媽...

6. 女主接受前男友3年照顧、治好病就跑了... 還有良心嗎？

7. 本以為前男友劈腿，原來女主才是爛人啊

8. 跟前男友重修舊好反而比較能夠接受...

9. 編劇是不是想表達「比起賓士，與我合拍的破車才是真正姻緣」？ 雖然沒什麼說服力

10. 不如用前男友的敘事另外拍一部劇吧

11. 如果不是庭沼玟丁海寅，真的不會追這部kkk用這麼好的演員在做什麼啊？

12. 因為是《海岸村恰恰恰》編導團隊所以很期待來的，看來不太行啊ᅲ

13. 女主完全是垃圾，男主就很普通的二十代男生

14. 今年做的最棒的事之一：看完《媽朋兒》前兩集就下車了

出處：https://theqoo.net/hot/3405242116

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