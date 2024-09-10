池昌旭上月來台灣穿吊嘎逛夜市超local，原來還難忘六福村「笑傲飛鷹」陰影！

池昌旭上個月來台灣參加品牌活動，私下跑去逛夜市，毫無遮掩馬上就被認出來，而他那陣子剛好也在金鍾國YouTube頻道《GYM鍾國》提到台灣呢！

池昌旭上月29日來台灣參加名錶品牌活動，受訪時提及過去曾私下到過台北遊玩，想念雲吞麵，有機會也想騎重機環島。活動結束後，就有網友在饒河夜市目擊他毫無偽裝，戴著黑框眼鏡穿黑色吊嘎（「背心」的台語諧音），相當local（在地化），網友直言：「想說臺灣很難有人可以駕馭這種穿搭，認真看才發現是池昌旭，本人真的超級帥。」「等等是不是池昌旭，我有沒有看錯？本人超帥啦要瘋掉。」



而那天播出的金鍾國YouTube頻道《GYM鍾國》，嘉賓剛好是池昌旭！池昌旭和全鐘瑞為了宣傳新劇《于氏王后》，接受了金鍾國的恐怖(?)特訓，他們練了下肢又練了上身，問池昌旭感想，他竟說自己拍的綜藝節目不多但都很辛苦：「（《Running Man》）輸了去台灣……當然，《GYM鍾國》好像是最辛苦的……」



「輸了去台灣」是怎麼回事？事情要倒轉回10年前的《Running Man》，池昌旭和劉在錫、池錫辰、李光洙、李成宰與SKULL，特地來台灣六福村主題遊樂園接受懲罰，懲罰就是得坐上雲霄飛車「笑傲飛鷹」！笑傲飛鷹刺激程度遠近馳名，講到台灣恐怖遊樂設施絕對少不了它。聽到池昌旭回顧這件往事，台灣網友紛紛回頭翻出當時的節目，都覺得受懲罰的人猙獰表情相當經典啊，也有不少人對他們的恐懼心有戚戚焉。



▼池昌旭坐笑傲飛鷹原文影片高達600萬觀看次數，雖然池昌旭面目猙獰，網友還是喊帥



▼電視台SBS正巧也在前幾日剪輯池昌旭《Running Man》受難合輯，包含坐了第二次笑傲飛鷹



看到這，你有沒有懷疑池昌旭竟說金鍾國的訓練比當時坐笑傲飛鷹辛苦！？那小池有沒有考慮再挑戰一次笑傲飛鷹呢XD？

順帶一提，池昌旭逛饒河夜市的「池球（地球，池昌旭的YouTuber名）」吃播Vlog，前天（8日）已釋出，紀錄自己吃了地瓜球、香腸、雞肉捲與火鍋的過程，最後說比起香腸更愛雞肉捲。



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