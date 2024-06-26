D.O都敬秀沒有偷親啦！李泳知曝「Small Girl」MV拍攝花絮：「拍攝畫面都經過事前協調」

日前李泳知最新歌曲「Small Girl」MV找來D.O都敬秀合作，除了曲風可愛以外，MV最後都敬秀還偷偷在她臉頰上親了一下，讓李泳知立刻在沙灘上狂奔，還用力甩開D.O的手，李泳知在節目中提到了這個鏡頭的幕後花絮。

李泳知最新歌曲「Small Girl」獲得熱烈迴響，她與D.O兩人也在上週末的台北見面會舞台合體演唱這首歌曲，而李泳知更是在舞台上與都敬秀保持超遠的安全距離，還笑說自己「不想那麼早死」，令都敬秀哭笑不得。25日李泳知也透過YT頻道「頻道十五夜」節目與羅PD進行直播，並提到這首歌曲MV拍攝時的花絮小故事。



節目中她與羅PD一同觀賞著「Small Girl」這歌曲的MV，當看到了最近造成話題的場面，都敬秀在她臉頰上親了一下，李泳知表示這個鏡頭總是讓她看著看著感到內疚，而且當時她一邊狂奔還一邊對導演說她做不到，結果這部分也被剪入MV中了，讓李泳知感到相當慌張。羅PD更加碼表示，李泳知是非常害羞的，直到現在提起這事情還是大汗淋漓，還說李泳知其實有種沒辦法直視男生眼睛的病～



大家不禁想問「都敬秀的親吻是即興演出嗎」，李泳知則直白表示，希望大家多多投入在MV中所以刻意不提到，但她覺得這個問題現在有可能危及到自己的生命了，於是她表示演出內容都是事先協議好的，不是即興表演。羅PD則問說是不是都敬秀希望演出這橋段的呢，李泳知說這並非演出者決定的，而是劇本中的一部分，她也提到自己真的不想那麼早死，不想走出去被石頭打，所以也向導演提出「沒有這段也沒關係」。



不過大家對這MV的反應相當熱烈，李泳知仍然相當害怕粉絲們會生氣，雖然也曾考量過是否要堅持請導演刪掉這段落，幸好保留了讓大家看見兩人可愛的互動。

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