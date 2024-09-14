李泳知& D.O.台湾合唱〈Small Girl〉「逃避」内幕曝光！《虽没菜》再合唱又逃还蒙脸

李泳知6月找上都敬秀（D.O.）合唱自创曲〈Small Girl〉，没几天就在台湾完成了首次合体表演，昨（13）日播出的《虽然没准备什么菜》（虽没菜）两人继演唱会再度合体！

*MV与先前报导回顾：



〈〈Small girl〉首次合体表演在台湾！李泳知超怕D.O.都敬秀狂躲，结束后直接逃XD〉

〈D.O.都敬秀没有偷亲啦！李泳知曝「Small Girl」MV拍摄花絮：「拍摄画面都经过事前协调」〉

先回顾MV幕后，李泳知在罗PD YouTube频道就曾说明MV里D.O.「亲她」是剧本，只是她实在太害羞也「太害怕」了。《虽没菜》里聊到此，李泳知不禁赞叹D.O.「真的是演员」，因为要拍亲吻戏时，D.O.能泰然自若先聊天，她完全无法，「只想安静待著，沉静在静默中」。

D.O.发现李泳知讲到这些话都讲不好，忍不说：「她只要一提到这个就一直拉开距离！舞台上也是，她一直逃跑！」对，D.O.说的就是他和李泳知在他solo巡演台湾台北场合体之事，D.O.发现李泳知离他很远便故意接近，拍了拍李泳知肩膀结果她头撇更开了。



李泳知解释：「我想保持安全距离唱歌，你却走过来！」不过D.O.说自己只是想一起合唱、创造对唱的美好画面，李泳知又解释，说自己唱歌的时候会像蟾蜍打开嘴巴还会有双下巴：「嗯我不知道我看起来是怎样……」而她问D.O.拍爱情戏的技巧，D.O.竟说「当下要爱著这个人」，让李泳知尖叫说做不到，D.O.很干脆：「……别演了，别演爱情戏了。」



而他们当场要再表演一次〈Small Girl〉，明明演唱之前李泳知答应D.O.要对视了，李泳知还是做不到，还用头巾把脸遮住，D.O.伸手想掀开，两人又又又上演你追我跑戏码，D.O.超无奈XDD……



两人玩游戏也相当搞笑，要猜对方让自己猜的字词是什么，两人拐弯抹角到出老千，一个要猜「李泳知」一个要猜「李光洙」，各怀鬼胎(?)要笑死！



一些网友看完说这个组合很棒、很合得来的感觉，还有人因此被D.O.圈粉呢！网友说「有联想美（李泳知说被D.O.亲完重新学习「联想」），不虚张声势也没有油腻感，很从容很纯粹，这很难能可贵」、「两人好像很合得来？面对的所有男嘉宾中，泳知看起来最舒服」、「今天泳知状态很好，似乎和都敬秀能量很合得来」、「都敬秀真的是让人心动的公式……真是的，人怎么长那么帅……笑起来嘴圆圆的真是要疯了」、「什么啊这差不多是都敬秀入坑影片了，本来不太了解，现在好激动」……等等。

▼完整节目影片，李泳知亦提到当初创作〈Small Girl〉就是想著和D.O.合唱，非他不行呢！



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