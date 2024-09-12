申敏兒＆金永大《因為不想吃虧》收視刷新高！結尾引發大爆笑，「海英的前男友」高旭竟然和他們躺在同張床 XD

申敏兒、金永大、李相二、韓智賢主演《因為不想吃虧》第6集，以全國收視率5%、首都圈收視率5.9％，再次刷新自身最高收視率，呈現出連續上升的趨勢。

第6集播出中，講述每週52小時成爲公司內夫妻的孫海英（申敏兒 飾）和金志旭（金永大 飾）的瘋狂公司生活。海英因爲志旭無預警地公開自己的真實身份而非常慌張。最終承認智旭是自己的丈夫。兩人是「夫妻」的消息在公司迅速傳開，為了不讓同事們懷疑，兩人說好要一起上班，志旭會到海英家門口接她，還會幫她準備早餐，不知不覺間兩人互相滲透到日常生活中，讓人邊看邊笑啊 XD



福奎賢（李相二 飾）向因惡意留言而受到巨大傷害的南紫妍（韓智賢 飾）真誠地道歉，南紫妍最終願意和解，讓福奎賢到育幼院做社會服務。這對之後會怎樣發展，相信觀眾們一定都很好奇吧！



作爲預防虐待兒童活動發表者的海英和志旭不僅與「甘霖教育」的老闆一家，還與安雨宰（高旭 飾）夫妻一起用餐。吃飯途中海英和雨宰展開酒的對決，志旭聽到福奇鎬（崔鎮鎬 飾）會長和自己一樣喝不了酒後，氣壯地喝無法戰勝的酒。在這集尾聲中，醉酒的海英和志旭、雨宰在一張床上睜開眼睛，互相看著對方，驚慌失措的結尾讓人期待下一集播出。



而《因為不想吃虧》也在網路上獲得好評，觀眾：「浪漫喜劇的氛圍讓人心動」、「今年最有趣的劇」、「編劇很會寫台詞，角色也很有魅力」、「天使狗狗真的好可愛」、「金永大好帥、申敏兒好漂亮」、「太有意思了，停不下來」、「久違地看到讓人期待的劇」等等。

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