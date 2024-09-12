Netflix熱門驚悚續作《京城怪物2》正式預告&亮點介紹：由朴敘俊和韓韶禧親自帶領觀眾認識京城時空！

帶來震撼世界觀的《京城怪物》第二季將在 9 月 27 日上線，大家準備好了沒？

由朴敘俊和韓韶禧主演的Netflix驚悚韓劇《京城怪物2》公開了主海報與正式預告，更一併公開了介紹時空背景世界觀的貼心影片，讓觀眾們一睹為快～。



《京城怪物2》講述在2024年的首爾，采玉（韓韶禧 飾）遇見了長相酷似泰尚的浩載（朴敘俊 飾），揭曉懸而未決謎團的故事。跨越時間線、命中註定再相遇的兩人，又會面臨著什麼樣的全新考驗？令人格外期待。



▼《京城怪物2》正式預告：



主海報將1945年的京城和2024年的首爾融合在一起，浩載和采玉則露出堅定的眼神，他們將「為了結束所有惡緣而展開的激烈戰鬥」的文案，引發了大眾的好奇心。





同時，在全勝製藥黑子隊長（李茂生 飾）的指揮下正進行著一項隱祕的實驗。勝祖（裴賢聖 飾）一眼就認出了采玉，因為她的能力與自己相似，黑子開始執著地追逐著主角們。





▼由朴敘俊和韓韶禧親自介紹，像是「納人」、「黑子」、「主要場景」等《京城怪物》獨特的世界觀&名詞一一分享給大家，幫助觀眾們更好的欣賞第二季的故事。



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