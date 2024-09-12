申敏儿＆金永大《因为不想吃亏》收视刷新高！结尾引发大爆笑，「海英的前男友」高旭竟然和他们躺在同张床 XD

申敏儿、金永大、李相二、韩智贤主演《因为不想吃亏》第6集，以全国收视率5%、首都圈收视率5.9％，再次刷新自身最高收视率，呈现出连续上升的趋势。

第6集播出中，讲述每周52小时成爲公司内夫妻的孙海英（申敏儿 饰）和金志旭（金永大 饰）的疯狂公司生活。海英因爲志旭无预警地公开自己的真实身份而非常慌张。最终承认智旭是自己的丈夫。两人是「夫妻」的消息在公司迅速传开，为了不让同事们怀疑，两人说好要一起上班，志旭会到海英家门口接她，还会帮她准备早餐，不知不觉间两人互相渗透到日常生活中，让人边看边笑啊 XD



福奎贤（李相二 饰）向因恶意留言而受到巨大伤害的南紫妍（韩智贤 饰）真诚地道歉，南紫妍最终愿意和解，让福奎贤到育幼院做社会服务。这对之后会怎样发展，相信观众们一定都很好奇吧！



作爲预防虐待儿童活动发表者的海英和志旭不仅与「甘霖教育」的老板一家，还与安雨宰（高旭 饰）夫妻一起用餐。吃饭途中海英和雨宰展开酒的对决，志旭听到福奇镐（崔镇镐 饰）会长和自己一样喝不了酒后，气壮地喝无法战胜的酒。在这集尾声中，醉酒的海英和志旭、雨宰在一张床上睁开眼睛，互相看著对方，惊慌失措的结尾让人期待下一集播出。



而《因为不想吃亏》也在网路上获得好评，观众：「浪漫喜剧的氛围让人心动」、「今年最有趣的剧」、「编剧很会写台词，角色也很有魅力」、「天使狗狗真的好可爱」、「金永大好帅、申敏儿好漂亮」、「太有意思了，停不下来」、「久违地看到让人期待的剧」等等。

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