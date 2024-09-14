热门电影《万恶新世界》改编成系列剧，宋康昊演「暗皇」操控政商两界

电影《万恶新世界》（又译《局内人》、《寒流黑金》）将被改编成系列作，并由影帝宋康昊挑大梁主演。

《万恶新世界》讲述了被政界和财阀利用并抛弃的前黑帮分子「安相久」（李炳宪 饰），与一个追求正义的检察官「禹将勋」（曹承佑 饰）联手，揭露政界、媒体和财阀之间的勾结，试图将这些权力阶层的腐败公诸於世的故事。 影片不仅揭示了社会的阴暗面，也通过复杂的权谋和心理斗争展现了角色间的冲突与博弈，大胆揭露社会现实的主题和演员们精彩的演技受到了观众与评论家的高度评价。

《万恶新世界》於2015年上映后取得了巨大的票房成功，吸引了超过900万观众，总票房突破了700亿韩元，成为当年票房最高的青少年观影不可电影之一。



最近韩国影视剧圈传出好消息，电影制作公司Hive media corp表示：「在作品性和票房方面都获得成功的电影《万恶新世界》将通过扩展世界观的方式制作成系列剧。 」以系列剧形式回归的《万恶新世界》（暂定名）将1980~1990年代贯穿韩国的重要事件和人物紧密联系在一起，宋康昊饰演操控并组织韩国全域之人「李江熙」，该角色在原作电影中由白润植饰演。



据悉，系列剧《万恶新世界》将由曾制作《夫妻的世界》《无声蛙鸣》的导演毛完日执导，《盗贼同盟》、《暗杀》（又译《复国者联盟》）、《逃出摩加迪休》（又译《绝路狂逃》）的编剧李基哲撰写剧本。

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