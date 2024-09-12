《媽媽朋友的兒子》丁海寅&廷沼玟同往峇里島拍情侶海報！圈內罕見，業界人士猜測「是在交往嗎」

《媽媽朋友的兒子》正在熱播中，男、女主角丁海寅和廷沼玟傳出了將一同前往峇里島拍攝情侶寫真的消息。

據韓媒「@Style」報導稱，丁海寅和庭沼珉將於本月24日出發前往峇里島，為某時尚雜誌拍攝情侶封面照。

《媽媽朋友的兒子》圍繞性格溫柔、前途光明的「完美兒子」和一位看似平凡但個性獨立的女性展開。 女主角「裵石榴」（廷沼玟 飾）的母親一直拿「媽媽朋友的兒子」崔承效（丁海寅 飾）作為榜樣，作為她的比較對象，這種壓力讓「石榴」對這位「媽媽朋友的兒子」產生了複雜的情感。 然而在之後的相處中，「石榴」逐漸發現「承」也有著不為人知的一面，兩人因此展開了一段感情糾葛。雖然劇情有些老套，但「媽媽朋友的兒子」這一經典的社會現象讓觀眾產生了共鳴，尤其是在亞洲文化中，父母常常拿其他孩子作為比較對象的情景十分常見，深深引領觀眾入戲。



《媽媽朋友的兒子》的收視率在4%到6%之間，在劇集熱度稍顯不足的情況下，男女主角選擇遠赴海外拍攝情侶畫報，而不是普通的獎賞休假，這在業內實屬罕見。 因此業界開始猜測「他們是否在交往」。就連丁海寅方面的工作人員也表示：「通常情況下，拍攝前會安排情侶活動以促進作品宣傳，但在電視劇快結束的時候安排海外情侶封面拍攝是非常少見的。」



此外，《媽媽朋友的兒子》從首播4.899%的收視率啟航，第8集達到了6.472%，看似收視率低迷，其實每週都穩居同檔劇榜首，溫情的故事和演員們精湛的演技為該劇在觀眾中積累了一定的口碑。

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