【韓網熱門】接受李思杯化妝的TWICE子瑜

TWICE子瑜近日發行SOLO出道迷你專輯《abouTZU》，做客網紅化妝師李思杯的節目。 原PO對化妝成果非常滿意：「太美了 ᅲᅲᅲ 子瑜的美貌無需多說，李思杯的化妝實力也是最高。」

韓國網友評論：

1. 好美，完全是我的style

2. 很符合流行趨勢，現在的hot girl風格就是這樣

3. 像學校里人氣第一的在美僑胞

4. 超級美啊，比之前所有化妝都適合她

5. 有點李孝利的感覺！

6. 完全變了一個人，好神奇

7. 好像日本雜誌裡的模特

8. 和平時的子瑜很不一樣，令人耳目一新

9. 好像瑪格·羅比/芭比人偶/外國網紅/ AI /《模擬市民》遊戲里的虛擬角色

10. 我覺得好奇怪ᅲ

11. 沒化妝的時候好看100倍

12. 真的不是萬聖節變裝嗎？

13. 哇，完全想不起子瑜原本的模樣

14. 因為素顏已經非常美，所以更不適合濃妝

15. 把子瑜變成了李思杯...

16. 不像西洋hot girl，倒像日本辣妹

17. 看起來髒兮兮亂糟糟。。 現在流行這種很誇張的修容嗎？

18. 好像要跳《10 Minutes》

19. 雖然是外國人，但也太異國感了

20. 瞬間變成40代

21. 因為是concept化妝，當然要誇張一些，加上舞台打光就會很美了

22. 韓國人對於稍微濃重的妝容都指手畫腳... 我覺得很美

23. 都說了是變身嘛，很新穎美麗

24. 偏題一下，子瑜講話的模樣真的好單純可愛kkk

25. 只要是子瑜，不管怎樣都好看

出處：https://theqoo.net/hot/3399148124

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