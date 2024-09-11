Lovelyz十週年演唱會海報走經典學院風，內容介紹藏歌名！台灣有望舉行？

三代女團Lovelyz經過綜藝節目《玩什麼好呢》召喚出粉絲Lovelinus的粉絲魂，也在Lovelinus大力呼喚下確定舉行十週年紀念演唱會。

十週年紀念演唱會全新海報釋出，同時公開舉行日期、售票等詳細資訊，其中一款含有成員相片的海報，八人穿上了經典的學院風服飾，有人展現清純有人姿態性感，各有不同特色，相當吸睛。



▼Lovelyz也親自向Lovelinus打招呼



十週年紀念演唱會將在11月16日、11月17日兩日，於首爾蠶室學生體育館舉行，今日韓國時間8點（港台時間7點）開賣。有Lovelinus發現售票網上寫的演出內容介紹嵌入了Lovelyz經典歌曲曲名，包括〈初雪〉、〈那時候我們相愛的我們〉（Beautiful Days）、〈現在，我們〉（Now, We）與〈給你〉（For You），Lovelinus表示看了很感動，而這些歌曲也會是演唱會必唱曲吧？



공연내용 개처눈물나와

러블리즈 노래 서사 다 잇음ㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pLy0LrLW9M — 쿠마 (@feel3_feel) September 6, 2024

另外，十週年紀念演唱會目前雖然僅公布首爾場，但台灣演唱會主辦單位D.SHOW Taiwan曾轉發相關首爾場訊息，引起許多台灣Lovelinus激動好奇是否暗示了會有台灣場。



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