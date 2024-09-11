原来多亏P.O积极荐举！朴柱炫与陈瑞演、Uie、薛仁雅组《钢铁少女团》热血挑战三铁

陈瑞演、Uie、朴柱炫与薛仁雅担任班底的运动类型综艺节目《钢铁少女团》日前日前开播，她们也上了《惊人的星期六》宣传，两节目渊源还颇多。

▼《钢铁少女团》聚集四名女演员挑战铁人三项，由金东炫担任团长引领训练



《钢铁少女团》和《惊人的星期六》都是电视台tvN制作，都有金东炫当班底，《钢铁少女团》的播出时间在《惊人的星期六》前，两边制作团队也很熟悉。朴柱炫更藉《惊六》当场感谢挚友P.O（表志勋）的荐举，朴柱炫表示自己本来受邀「很害怕」，所以回绝了邀请，但制作组不放弃地坚持要找她，这多亏了P.O先前大力称赞她。



P.O听了自己的「美谈」不好意思地笑说：「我们柱炫个性真的是有够赞。」而朴柱炫不断感谢他：「每天都过得非常幸福，真的谢谢你，太感谢你！」你来我往氛围有些诡异，原来朴柱炫是在暗讽P.O让自己过得太辛苦，看穿的主持人Boom直言：「是Lucky Vicky（张员瑛式正向思考）啊！」相当搞笑。



朴柱炫与P.O应是自2021年合作《Mouse》（MOUSE窥探）结为好友，当时朴柱炫也受邀《惊六》宣传戏剧，而朴柱炫和P.O死党宋旻浩当年也合作电影《极速首尔》，三人非常要好。今年7月中国微博还曾疯传三人和另名女子「Double Date」，传朴柱炫和宋旻浩恋爱ing。



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