「2024韓國電視劇賞」投票開始！金秀賢&金智媛&邊佑錫入圍「本賞」！《淚之女王》&《背著善宰跑》「最佳CP」決戰

今年「2024韓國電視劇賞」的本賞和人氣獎將花落誰家？

隨著各類投票剛剛開始，最終哪些候選人能贏得榮耀備受關注。 （以下為9月10日數據）

2024年韓國電視劇節（Korea Drama Festival）環節之一的「韓國電視劇獎」的投票已經正式開始。 K-pop粉絲平台「MyOnePick」和App 「CelebChamp」從9月8日早上10點到9月28日午夜為止，將進行「韓國電視劇獎」12個類別的最終投票。

目前，在本賞中的「最佳男演員獎」裡，邊佑錫（《背著善宰跑》）表現強勁， 其他競爭者包括金秀賢（《淚之女王》）和金路雲（《婚禮大捷》）。 在「最佳女演員獎」方面，金智媛（《淚之女王》）的表現尤為突出，其次是金裕貞（《與惡魔有約》）、朴寶英（《精神病房也會迎來清晨》）等10位候選人的投票也在繼續進行。



在「優秀男演員獎」中，車銀優（《犬系戀人》、《美好世界》）暫居第一，其他候選人如張基龍（《雖然不是英雄》）和南柱赫（《非法正義》）的得票數也在穩步上升。 「優秀女演員獎」方面，金惠奫（《背著善宰跑》）牢牢守住第一，其他候選人包括高旻示（《Sweet Home 2》）、鄭恩地（《她的日與夜》）等六人。



「最佳新人獎（男）」的競爭尤為激烈，白敘厚（《她的日與夜》）和李承協（《背著善宰跑》）的競爭如火如荼。而「最佳新人獎（女）」則在李主儐（《淚之女王》）和姜惠元（《少年時代》、《Player 2：騙子們的戰爭》）之間展開激烈角逐。

六個「人氣獎」類別的投票熱度也非常高。 在「Hot Star獎（男）」中，邊佑錫和金秀賢展開了競爭，而「Hot Star獎（女）」的得票率上金智媛和金惠奫勢均力敵。在「全球明星獎」方面，車銀優遙遙領先，邊佑錫、金秀賢和金智媛也在這一類別中名列前茅。備受關注的「最佳情侶獎」則在金秀賢、金智媛和邊佑錫、金惠奫兩對情侶之間展開競爭。



「韓國電視劇獎」主要獎項的6個類別中「MyOnePick」和「CelebChamp」的投票佔10%，評審委員會和組委會的評審佔90%; 人氣獎6個類別則完全由投票結果決定。 特別是主獎項部份引入粉絲投票比例，讓粉絲投票影響評選結果，激發了參與的熱情。 K-Drama系列排行榜「FLEX ON」上可以即時查看「韓國電視劇獎」的投票統計情況。

此外，「KDF」將於10月11日舉行「國際影視論壇」，12日舉行「韓國電視劇獎」，13日舉行「KDF演唱會」，從15日到20日還將舉行「KDF會客席」和「短片電視劇節」等活動。

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