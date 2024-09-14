防彈少年團BTS田柾國疑似為NewJeans應援：SNS留言「五顆愛心+藝人無罪」！HYBE尷尬回應「正在確認真實含義」

HYBE娛樂與閔熙珍製作人的糾紛已持續數月，處於風暴中心的NewJeans也不好過。 今日，同公司前輩藝人、BTS防彈少年團成員田柾國通過愛寵帳號更新圖文，疑似為師妹加油打氣，引起大量討論。所屬社已做出回應！

田柾國2021年領養名為Bam的黑色杜賓犬，今年4月為其開設專屬IG帳號@bowwow_bam。 柾國去年初因為不常使用個人IG而將帳號刪除，因此Bam的IG成為粉絲們為數不多能夠間接看到柾國近況的途徑。

今日柾國在Bam的IG久違更新一張狗狗近照（上次更新還是4月），留言五顆彩色愛心、「加油」emoji和一句英文「Artists are not guilty（藝人無罪）」，瞬間引發猜測。



很多人認為五顆愛心代表NewJeans，因為顏色和順序剛好呼應五位成員的年齡順序及飛天小女警代表色：藍色對應Minji、粉色對應Hanni、黃色對應Danielle、綠色對應Haerin、最後的紫色對應Hyein。 很多粉絲認為，柾國是在用委婉的方式表達對NewJeans的支持，而考慮到NewJeans站隊閔熙珍、與HYBE對立矛盾，擔憂柾國的舉動給自己帶來麻煩。





不過業界認為，防彈少年團目前大部份成員都在服兵役，短期內不太可能從團隊層面與HYBE對立。 儘管如此，由於防彈少年團在HYBE的整體營收中佔據約三分之一的比例，對HYBE來說，這無疑會形成相當大的壓力。

很多韓國網友對柾國的舉動表示讚賞，認為十分帥氣、是真男人。另一邊，面對媒體詢問，HYBE表示「正在確認藝人的真正用意」。

更新：BIG HIT MUSIC表示：「經確認，柾國po文的意思是不論任何情況都不應當把年輕藝人捲入糾紛、作為盾牌擋在前面。」



此前，防彈少年團另一成員V於12日在個人IG PO出多張照片慶祝SOLO專輯《Layover》發行一週年。 這張專輯由閔熙珍負責製作，V更新IG時還沒有人做出過多解讀，然而隨著柾國公開表達支持NewJeans，有人認為V的舉動其實也是在對閔熙珍和NewJeans表達支持。



此外，ADOR上月底宣佈解僱閔熙珍代表職位，本月11日NewJeans親自進行線上直播記者會曝光社內霸凌、要求HYBE讓閔熙珍回歸，次日閔熙珍通過律師宣佈將申請再次擔任ADOR理事及代表。

隨著NewJeans公開表態，很多藝人包括S.E.E Bada和柳真、宇宙少女成員多願、職棒選手金倒永（起亞虎隊）、SEVENTEEN粉絲會都對NewJeans的發言表達支持。





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