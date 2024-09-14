「2024韩国电视剧赏」投票开始！金秀贤&金智媛&边佑锡入围「本赏」！《泪之女王》&《背著善宰跑》「最佳CP」决战

今年「2024韩国电视剧赏」的本赏和人气奖将花落谁家？

随著各类投票刚刚开始，最终哪些候选人能赢得荣耀备受关注。 （以下为9月10日数据）

2024年韩国电视剧节（Korea Drama Festival）环节之一的「韩国电视剧奖」的投票已经正式开始。 K-pop粉丝平台「MyOnePick」和App 「CelebChamp」从9月8日早上10点到9月28日午夜为止，将进行「韩国电视剧奖」12个类别的最终投票。

目前，在本赏中的「最佳男演员奖」里，边佑锡（《背著善宰跑》）表现强劲， 其他竞争者包括金秀贤（《泪之女王》）和金路云（《婚礼大捷》）。 在「最佳女演员奖」方面，金智媛（《泪之女王》）的表现尤为突出，其次是金裕贞（《与恶魔有约》）、朴宝英（《精神病房也会迎来清晨》）等10位候选人的投票也在继续进行。



在「优秀男演员奖」中，车银优（《犬系恋人》、《美好世界》）暂居第一，其他候选人如张基龙（《虽然不是英雄》）和南柱赫（《非法正义》）的得票数也在稳步上升。 「优秀女演员奖」方面，金惠奫（《背著善宰跑》）牢牢守住第一，其他候选人包括高旻示（《Sweet Home 2》）、郑恩地（《她的日与夜》）等六人。



「最佳新人奖（男）」的竞争尤为激烈，白叙厚（《她的日与夜》）和李承协（《背著善宰跑》）的竞争如火如荼。而「最佳新人奖（女）」则在李主傧（《泪之女王》）和姜惠元（《少年时代》、《Player 2：骗子们的战争》）之间展开激烈角逐。

六个「人气奖」类别的投票热度也非常高。 在「Hot Star奖（男）」中，边佑锡和金秀贤展开了竞争，而「Hot Star奖（女）」的得票率上金智媛和金惠奫势均力敌。在「全球明星奖」方面，车银优遥遥领先，边佑锡、金秀贤和金智媛也在这一类别中名列前茅。备受关注的「最佳情侣奖」则在金秀贤、金智媛和边佑锡、金惠奫两对情侣之间展开竞争。



「韩国电视剧奖」主要奖项的6个类别中「MyOnePick」和「CelebChamp」的投票占10%，评审委员会和组委会的评审占90%; 人气奖6个类别则完全由投票结果决定。 特别是主奖项部份引入粉丝投票比例，让粉丝投票影响评选结果，激发了参与的热情。 K-Drama系列排行榜「FLEX ON」上可以即时查看「韩国电视剧奖」的投票统计情况。

此外，「KDF」将於10月11日举行「国际影视论坛」，12日举行「韩国电视剧奖」，13日举行「KDF演唱会」，从15日到20日还将举行「KDF会客席」和「短片电视剧节」等活动。

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