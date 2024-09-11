EXO伯賢連續三張solo專輯銷量突破100萬張！每天都在持續打破自身最高記錄～

大家聽過他的新歌〈Pineapple Slice〉了嗎？真的是太有魅力了！

EXO伯賢在6日發行的第四張迷你專輯《Hello, World》截至10日在Hanteo Chart上累積銷售量達100萬6717張。發行後五天內銷售量突破 100 萬份，是伯賢繼第二張和第三張迷你專輯之後，迷你四輯也成為了「三連百萬銷量」的專輯。

▼全新主打歌〈Pineapple Slice〉（鳳梨片）MV，目前累積1700萬觀看次數，向2000萬邁進：



伯賢從第一天起就不停地創下全新紀錄。專輯發行當天，銷量達到89萬3214張，不到一天的時間就超越了之前專輯發行首周銷量86萬8000張的紀錄，並且每一天都在繼續打破記錄。考慮到迷你四輯首發期還剩兩天，伯賢自身的紀錄有望繼續被打破。

《Hello, World》收錄了主打歌〈Pineapple Slice〉、〈Good Morning〉、〈Rendez-Vous〉、〈Cold Heart〉、〈Woo〉、〈Truth Be Told〉等共6首歌曲，融合了流行音樂、嘻哈、另類...等多樣音樂面貌，展現了伯賢獨特的R&B風格。

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