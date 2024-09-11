《媽媽朋友的兒子》承效＆石榴CP假戲真做？丁海寅曖昧回應與庭沼玟的戀愛傳聞，還透露：默契度是歷代級

丁海寅主演的電影《辣手警探2》將在13日上映，目前他也通過《媽媽朋友的兒子》和觀眾們見面，在今日（11）他也接受採訪。

丁海寅表示好像很久沒有演笑戲了，似乎是2019年以後的第一次。談到一起合作的庭沼玟他說：「我和沼玟只差一歲，因為在作品中承效和石榴不是青梅竹馬嘛～所以覺得如果我們不親近的話，劇中可能會出現不方便的感覺，所以在拍作品之前就已經很親近了。」



他還說：「我和沼玟都不是外向的人，但只要內向人親近的話，就會有青梅竹馬的那種氛圍，也很會開玩笑，所以配合得很好。我之前有很多要穩重、抓住中心的角色，而這次《媽媽朋友的兒子》沼玟在現場引導得很好，所以讓我有可以信任和依靠的部分。」



對於觀眾們希望他與庭沼玟發展爲現實戀人的願望，丁海寅表示：「可能是因爲默契到那種程度才這麼說吧！這些好像通過製作花絮能看出來，實際上在現場的化學反應很好，是歷代級的。」關於戀愛傳聞，他回答：「我不會發表任何言論。」



《媽媽朋友的兒子》目前已經播出一半（第8集），丁海寅也說：「劇情正在走向高潮，今後將會有很多觀眾們所希望的幸福場面，希望大家多多期待。」而第8集播出讓許多觀眾不滿，不知道接下來的劇情會是如何呢？另外，今日也傳出丁海寅和庭沼玟將一起到峇里島拍攝情侶畫報，由於電視劇已經開播，加上電視劇熱度稍顯不足，這在業內算是十分罕見。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞