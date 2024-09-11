下半年必追！《正年》金泰梨、辛叡恩、羅美蘭等5主演人物關係海報公開，全女性演員陣容令人期待！

tvN新劇《正年》講述以1950年代韓國戰爭之後雖然貧窮但充滿浪漫的時代，擁有聲樂天賦的少女「正年」，克服自身局限性，最終成為頂級明星的成長歷程。

劇中，金泰梨飾演的「尹正年」為了成為國劇演員，獨自從木浦上京的天才少女。辛叡恩飾演的「許英瑞」是擁有堅強實力和家庭背景的「梅蘭國劇團」最優秀的精英研究生、羅美蘭飾演的「姜素福」是擁有剛直氣場的梅蘭國劇團的團長、鄭恩彩飾演的「文玉卿」和金允慧飾演的「徐惠朗」分別在劇團裡扮演男主角和女主角，是國劇界的招牌明星。



今日（11）《正年》公開劇中主要登場人物尹正年、許英瑞、姜素福、文玉卿、徐惠朗之間有趣的關係性的海報。公開的海報中，彷彿看到1950年代文藝雜誌的封面，主角們以多樣的組合展現出來，感覺每組都很有故事呢！

首先尹正年和許英瑞穿著一樣的研究生服裝，背對背凝視著正前方，可以感受到他們之間緊張的氛圍。海報上寫著「你是我唯一的競爭對手也是朋友」，讓人好奇兩個少女的成長敘事。



接著是「梅蘭國劇團新進研究生」尹正年「劇團團長」姜素福之間展現的師生關係。姜素福懷著對退休的期待，把手放在她的肩膀上，尹正年雖然露出明朗的笑容，但表情看起來則有點緊張又尷尬，海報上的文字是「指引你走向最佳國劇演員之路」。



再來是尹正年和文玉卿的合照，暗示圍繞「梅蘭國劇團最耀眼明星」位置的接班人，尹正年用羨慕的眼神看著有幹練明星氣場的文玉卿，文玉卿則用好奇的眼神注視著她。海報上寫著「我的下一個王子是你啊～尹正年」。



最後則是「梅蘭國劇團最耀眼明星」文玉卿和徐惠朗的合照，背對著徐惠朗的文玉卿用複雜微妙的表情看著遠處，海報上寫著「從現在開始這個舞台，只屬於你和我」，他們之間的關係，也讓人感到緊張。



製作組也表示：「《正年》不僅以國劇這一新鮮素材爲主，還以主角『尹正年』爲中心，努力將周邊人物和梅蘭國劇團內部的敘事更立體地表現出來。登場人物的魅力和個性非常明確，他們各自對立、和諧、多姿多彩的協同效應，將成為觀看的另一個看點，請大家多多期待。」而《正年》將在10月12日首播，Disney+ 將同步上線。

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