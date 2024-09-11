EXO伯贤连续三张solo专辑销量突破100万张！每天都在持续打破自身最高记录～

大家听过他的新歌〈Pineapple Slice〉了吗？真的是太有魅力了！

EXO伯贤在6日发行的第四张迷你专辑《Hello, World》截至10日在Hanteo Chart上累积销售量达100万6717张。发行后五天内销售量突破 100 万份，是伯贤继第二张和第三张迷你专辑之后，迷你四辑也成为了「三连百万销量」的专辑。

▼全新主打歌〈Pineapple Slice〉（凤梨片）MV，目前累积1700万观看次数，向2000万迈进：



伯贤从第一天起就不停地创下全新纪录。专辑发行当天，销量达到89万3214张，不到一天的时间就超越了之前专辑发行首周销量86万8000张的纪录，并且每一天都在继续打破记录。考虑到迷你四辑首发期还剩两天，伯贤自身的纪录有望继续被打破。

《Hello, World》收录了主打歌〈Pineapple Slice〉、〈Good Morning〉、〈Rendez-Vous〉、〈Cold Heart〉、〈Woo〉、〈Truth Be Told〉等共6首歌曲，融合了流行音乐、嘻哈、另类...等多样音乐面貌，展现了伯贤独特的R&B风格。

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