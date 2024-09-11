Krystal & 柳俊烈 被拍到美國同看球賽，網友驚問：你們是怎麼認識的！

男演員柳俊烈和女團f(x)出身的Krystal同框出鏡震驚了不少網友，兩人是什麼關係呢？

最近韓網上正在熱傳一張柳俊烈和Krystal一同在美國紐約觀看網球賽的照片，引起廣泛的關注。 照片中兩人並肩坐在觀眾席的角落裡認真觀看比賽，一個穿著針織衫+襯衣，甚至佩戴了領帶，一個則以無袖上衣示人，完全是不同季節的穿搭。 而他們身後不遠處還站著流行歌手Taylor Swift、《蜘蛛人》主演Andrew Garfield等名人。



테일러 스위프트 찍었는데 밑에 류준열 크리스탈 찍힘 ㅋㅋ pic.twitter.com/Ck3DpFcOOj — Min (@nyse_min) September 9, 2024

류준열 정수정 크리스탈



US 오픈 테니스 챔피언쉽 경기장 사진찍힘



위에는 테일러 스위프트 남친 트래비스 켈시(미식축구선수) pic.twitter.com/eo474LxbMm — M Entertainment (@UltraMEnter) September 9, 2024

本來看似毫無交集的柳俊烈和Krystal的相遇引起了網友們的強烈興趣。 尤其是柳俊烈因最近與前女友惠利和韓韶禧的「換乘戀愛」爭議掀翻韓網熱議，因此他和Krystal單獨出現在球場上難免令人生疑。



不過，據了解，柳俊烈和Krystal是為了出席活動而見面的，兩人都是Ralph Lauren的代言人，當天參加了品牌的時裝秀，隨後一同觀看了由Ralph Lauren贊助的美網決賽。



크리스탈 윈터 사이에 누가 좀 지워봐 pic.twitter.com/SEVX4py4eb — 제삐 (@xxkz_qu) September 6, 2024

此外，柳俊烈確定了延相昊導演的新作《啟示錄》作為他的下一部作品。 Krystal則通過特別出演tvN電視劇《玩家2》與粉絲見面。

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