「金惠奫與鄭恩地媽媽」鄭英珠原來也是熊孩子？《我家的熊孩子》預告她加入

《我家的熊孩子》最新預告迎來了全新熊孩子，是近期演出《背著善宰跑》「任素（金惠奫飾演）媽媽」，又演了《她的日與夜》「李微進（鄭恩地飾演）媽媽」，連續兩部人氣戲劇都演主角媽媽，出道30年的電影、音樂劇與電視三棲演員鄭英珠。

預告中，鄭英珠婚後時隔23年重新和父母同住，但因為生活習慣差異接連和母親、父親有了口角。本來只是好意提醒父母要快點把食材吃掉，不要長期囤積冰箱，但父親似乎看見她和母親不愉快便直接趕她走，讓她悶悶不樂離開廚房。



或許會有人好奇鄭英珠為何結婚多年突然要回去和父母同住，其實1971年生現年53歲的鄭英珠，2000年29歲時曾結婚，育有一子，但在2013年離婚。鄭英珠在綜藝節目上都不諱言談到這些事，還曾在戀愛節目上相親，也曾上知名精神科醫師吳恩英節目諮詢兒子令人憂心的狀況。

或許是因為兒子大了，或是父母年邁了，鄭英珠才會時隔20餘年重新和父母同住，並登上《我家的熊孩子》分享全新生活，鄭英珠媽媽也進入攝影棚和主持人、其他媽媽們一同觀察孩子們。



鄭英珠首次的熊孩子生活公開內容，就在9月15日星期日首播，香港觀眾深夜可於黃Viu收看。另外，她在《她的日與夜》裡的「女婿桂志雄（崔振赫飾演）」也是《熊孩子》班底，不曉得未來有沒有機會看他們於節目再見呢？



▼預告片



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