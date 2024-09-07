《背著善宰跑》邊佑錫被韓劇市場瘋搶，年齡不合的劇本也找上門：「為他可修改角色設定！」

今年上半年最熱門劇集《背著善宰跑》結束已有3個多月，女主角金惠奫剛剛敲定下一部作品，男主角邊佑錫則遲遲未做出決定。 為了抓住「播出保障」，即便主角設定不太符合的劇本也紛紛爭奪邊佑錫。

邊佑錫從模特出道轉型演員，拼搏8年後終於憑《背著善宰跑》一舉翻身成為國際巨星。 做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，邊佑錫透露現在接到的劇本量是從前的10倍乃至20倍，類型從電視劇到電影不一而足，側面證實了他的人氣和市場價值。



不過邊佑錫的態度十分冷靜謹慎，劇終采訪時就坦誠表示演技方面還有很多不足之處，希望有朝一日成長為讓自己滿意的演員、用演技給大家帶來共鳴。 這樣一來，導演的作用就顯得格外重要。某製作公司人士預測：「邊佑錫想要一位能夠幫他彌補不足的導演。 或許會由某位明星導演接手他的下一部作品。」

同時，另一名業內人士則透露稱，最近有一些主角年齡與邊佑錫不符的劇本也在邀請他出演，只要他同意就願意降低角色的年齡設定：「畢竟只要邊佑錫出演就能保障播出，在播出機會緊缺的當下環境裡，對他的爭奪日益激烈。」



這幾個月邊佑錫也沒閒著，在舉辦亞洲巡迴粉絲見面會的同時接了好幾個代言，不停拍廣告、出席宣傳活動。 前幾天還客串了《大力女子姜南順》導演新作《因為不想吃虧》，飾演接替金永大的便利店夜間工讀生，短短幾分鐘鏡頭讓人更加期待在新作品中見到他的身影。



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