「Big Hit 的傳奇練習生」TXT 崔然竣 將於9月份solo出道！全能偶像將為K-POP帶來一陣狂風～

真的非常想知道「HYBE牌：傳說中練習生」會以什麼曲風回歸，好期待啊！！！

根據韓媒TV리포트報導，人氣男團 TOMORROW X TOGETHER 的大哥「然竣」（YEONJUN）將於 9 月進行 solo 活動，單獨亮相。



2019年以男團 TXT 出道的然竣，在各個live舞台包含年末頒獎典禮上都展現了出色的表演魅力，並獲得了廣泛的好評。特別是每次他上傳舞蹈挑戰（challenge）影片時，都會引發熱烈討論，是知名的「K-POP舞蹈擔當成員」的代表偶像。



除此之外，然竣在全球K-POP粉絲之間還獲得了「Big Hit 傳說練習生」的綽號，一開始是從公司藝人分享出來的小故事，但出道後他展現了在歌唱、舞蹈等全方位的卓越實力，完全配得上這個稱號。

最近，然竣也參與了韓劇《凌晨兩點的灰姑娘》的OST主題曲演唱，以歌曲〈Boyfriend〉展現他獨特溫柔的音色，滿足了聽眾們的期待。從偶像活動到主持活動都廣受好評，也被稱為是「多才多藝的全能藝人」，solo消息一出也備受期待。



目前，然竣所屬的 TXT 正在進行第三次世界巡迴演唱會《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 》 。自今年5月以來，巡演已經在首爾、美國、日本等地舉行，並將於9月7日在新加坡、9月14日至15日在福岡、10月2日在雅加達、10月5日至6日在台北與粉絲們見面。



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