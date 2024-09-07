「Big Hit 的传奇练习生」TXT 崔然竣 将於9月份solo出道！全能偶像将为K-POP带来一阵狂风～
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「Big Hit 的传奇练习生」TXT 崔然竣 将於9月份solo出道！全能偶像将为K-POP带来一阵狂风～

明星   2024年9月7日   星期六14:46   Mico  

（封面图源：FB@BIGHIT MUSIC、IG@yawnzzn）

真的非常想知道「HYBE牌：传说中练习生」会以什么曲风回归，好期待啊！！！（内文有然竣 Mixtape 的最新概念影片）

根据韩媒TV리포트报导，人气男团 TOMORROW X TOGETHER 的大哥「然竣」（YEONJUN）将於 9 月进行 solo 活动，单独亮相。
（图源：FB@TXT (TOMORROW X TOGETHER)）

2019年以男团 TXT 出道的然竣，在各个live舞台包含年末颁奖典礼上都展现了出色的表演魅力，并获得了广泛的好评。特别是每次他上传舞蹈挑战（challenge）影片时，都会引发热烈讨论，是知名的「K-POP舞蹈担当成员」的代表偶像。
（图源：FB@BIGHIT MUSIC）

除此之外，然竣在全球K-POP粉丝之间还获得了「Big Hit 传说练习生」的绰号，一开始是从公司艺人分享出来的小故事，但出道后他展现了在歌唱、舞蹈等全方位的卓越实力，完全配得上这个称号。


最近，然竣也参与了韩剧《凌晨两点的灰姑娘》的OST主题曲演唱，以歌曲〈Boyfriend〉展现他独特温柔的音色，满足了听众们的期待。从偶像活动到主持活动都广受好评，也被称为是「多才多艺的全能艺人」，solo消息一出也备受期待。

▼（补充消息）然竣 Mixtape 的概念影片：

目前，然竣所属的 TXT 正在进行第三次世界巡回演唱会《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 》 。自今年5月以来，巡演已经在首尔、美国、日本等地举行，并将於9月7日在新加坡、9月14日至15日在福冈、10月2日在雅加达、10月5日至6日在台北与粉丝们见面。
（图源：FB@TXT (TOMORROW X TOGETHER)）

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