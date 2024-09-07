繼金高銀、林英雄後！「大勢演員」嚴泰九也將作為《一日三餐》嘉賓，他與車勝元和柳海鎮都合作過

《一日三餐》是講述穿梭於全國山村和漁村體驗自給自足生活的實境綜藝節目，在2014年從旌善篇出發。今年為了迎接10週年而推出特別版《一日三餐Light》，由車勝元和柳海真出演。

今日（7）據韓媒 News1 報導，嚴泰久最近錄製了《一日三餐Light》。嚴泰九和車勝元曾合作過分別合作電影《樂園之夜》，也和柳海鎮合作過電影《我只是個計程車司機》，他們的重逢會有什麼樣的化學反應，也讓人期待！



嚴泰九在《陪玩的女人》首次挑戰浪漫喜劇，獲得「浪漫喜劇王」的稱號，人氣也持續攀升。8月他首度開設 IG 外，還宣布將在9月28日舉行出道17年以來第一次的粉絲見面會，門票超高速售罄，5日還宣布加場的好消息。另外，嚴泰九最近出演《劉QUIZ》時，展現與之前多數作品中反差、超級害羞地反轉面貌，以純粹的魅力俘獲觀眾（那時候他也有跟車勝元打招呼XD），他會在《一日三餐Light》展現什麼樣的新魅力呢？



將在20日首播的《一日三餐Light》也公開新的預告，車勝元和柳海真度過10年的溫馨時光，從藍色大海延伸的漁村到空氣清新的山村，兩人穿梭在各個地方一起做飯。雖然他們會一直吵鬧，但又會自然而然地互相照顧對方，如同老夫老妻 XD 此外還有歷代級的嘉賓到訪，「千萬演員」金高銀和「國民歌手」林英雄，相信觀眾們都很期待播出吧？



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