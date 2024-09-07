aespa演唱會上站在成員身後的女生是誰？媲美前輩們的美貌和歌喉，引爆話題

SM娛樂不愧是K-POP界的龍頭，在引領音樂潮流上已經是Next Level了。

這位新人在aespa的演唱會上突然亮相，引發巨大話題。 她就是SM娛樂公司打造的AI藝人——nævis。 在aespa演唱會尾聲登場的nævis，賺足了歌迷們的目光。



하 나비스 센터 후에 미친 에스파 등장... pic.twitter.com/GDOqV7xASF — 소금 (@iWinter_u) June 29, 2024

에스파 콘서트에서 갑자기 나비스 솔로무대 하는데 뭐죠? 개황당 pic.twitter.com/Uanuy8Qe5c — 잉꼬 (@ae_ingkko) June 29, 2024

隨著9月10日nævis的出道，也預示著AI藝人開始與真人展開真正的競爭。 9月1日，SM娛樂公司宣佈與LG U+合作，製作「nævis」的相關內容。 LG U+將利用其自主開發的生成型人工智慧（AI）「Exygen」來創造首個虛擬藝人。 由Exygen生成的圖像和影片將用於nævis的MV、短影片和周邊商品的製作。

LG U+相關人士表示：「SM通過將AI與虛擬藝人結合，創造了新的文化類型，而LG U+則通過利用Exygen展示多樣的內容，期待在行銷和品牌層面帶來積極的效果。 」nævis在aespa成員的幫助下，以神秘魅力的表演舞台吸引了大量關注。 與AI結合的虛擬人類甚至讓演唱會現場變得更加熱鬧。



에스파 콘서트 연출 개지린다 대체 뭔 무대를 할라고 할 때 나비스언니가 등장하심 pic.twitter.com/EkS2lGYPmA — nanrina (@gaealdu) June 29, 2024

「AI偶像」於1998年首次在韓國出現，當時的虛擬人歌手「Adam」雖然活躍，但僅停留在新奇話題層面，外形也與人類有很大差異。 如今的AI藝人震驚了民眾，不僅有媲美人類的顏值，還有超越人類的歌喉。



不過並不是所有人都喜歡AI藝人，不少網友感到「毛骨悚然」和「震驚」。 因為AI藝人可能威脅到真人的地位，才引發了這種擔憂。 AI藝人不受時間和地點的限制，不存在任何風險，可以去到任何地方表演。英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛曾表示，「在五年內，AI將與人類展開競爭。 」實際上，由於AI虛擬人類的衝擊，僅今年以來全球已有3萬多人失業。

AI藝人nævis是否能夠超越真人藝人呢???

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