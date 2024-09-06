「Teddy女團」MEOVV今日出道！線上發佈會&出道曲同步公開，感謝前輩Somi照顧、夢想是「全球巡演」

因YG娛樂「王牌製作人」Teddy擔任製作而備受矚目的女團MEOVV今日終於解開神秘面紗，以線上形式舉辦了出道紀念showcase，並公開首支同名單曲《MEOVV》。

MEOVV由Sooin、Gawon、Anna、Narin、Ella五位成員組成，是第一支從成員選拔到製作全部由Teddy負責的偶像團，出道之前就受到各方關註。



對於團名MEOVV，Anna解釋道：「我們既有通過帥氣有力的音樂展現強烈形象，也不乏可愛單純的一面。 為了表達這種雙面性而選擇了又酷又可愛的貓咪叫聲作為隊名。」

Gawon表示：「站上了夢寐以求的出道舞台，真的超開心。 每一位成員都為了今天這一刻不停奔跑，會把作為MEOVV所準備的一切都展示給大家。」

Ella表示：「我最大的感想也是感謝，今生都不會忘記這一瞬間。 會努力讓MEOVV成為所有人心中的優秀組合。」



對於未來的活動，Sooin表示：「我們只考慮舞台，希望通過公演與觀眾溝通並傾聽合唱，通過世界巡迴演唱會與更多國家的粉絲見面。 也希望參加大學慶典之類一起玩耍的公演。」

Anna補充道：「希望展現出MEOVV獨有的鮮明形象，通過多樣的魅力留下深刻的足跡，並聽到『不愧是MEOVV』這樣的讚美。」



對於Teddy在出道前給過什麼建議，Gawon說：「比起建議，製作人就連我們未曾注意的瑣碎事項也很上心，對於每個細節都與我們一同商議和決定，真的很感謝、很尊敬他。 與製作人的對話在各方面給了我們巨大的動力。 他說最重要的是要始終享受工作，既然已經為夢想奔跑到現在，就要保持快樂幸福的心態。」

對於同公司的前輩歌手Somi，成員們表示是她們的精神支柱，Narin透露Somi還積極幫忙挑選成員們的個人預告片封圖。



此外，MEOVV同名出道單曲《MEOVV》已於今晚6點正式發行，強烈而感性的音效與成員們獨特的聲音完美融合，創造出MEOVV獨特的魅力。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞