FIESTAR惠美10月結婚！通知練習生同期IU：超講義氣，她說雖然當天有行程，但盡可能到場

最近剛剛以完整體回歸的女團FIESTAR成員惠美通過手寫信宣佈了她即將結婚的消息。

9月3日，惠美在官方社交媒體發佈消息稱：「大家好，我是你們所愛的惠美。 今天我懷著激動和特別的心情，想與大家分享一個重要的消息。 我將在即將到來的秋天，10月，與我所愛的人結婚。 」她還透露，她遇到了一個珍貴的緣分，並將在這個秋天許下一生的承諾。



接著惠美寫道：「我們將共同承擔生活的重量，努力打造一個充滿理解和包容的幸福家庭。 希望大家能為我們這段特別的旅程送上祝福。 今年對於我來說將是難忘的一年，因為除了FIESTAR重新合體的消息外，我還能與大家分享結婚的喜悅。 深深感謝大家的溫暖支持和鼓勵，願你們未來也充滿愛與幸福。 謝謝！」



據悉惠美的未婚夫圈外人，同時是一名製作人兼企業家，他倆經由男團MBLAQ出身的天動介紹認識，兩人的婚禮將於今年10月27日在首爾舉辦僅邀請雙方家庭和親友出席的婚禮，婚禮司儀將由天動擔任。

不少粉絲都知道惠美和IU曾是同公司的練習生同期，那麼惠美有沒有告知IU婚訊呢？ 惠美透露：「很久沒聯繫了，這次聯繫告訴她我快結婚了，兩人都有些尷尬，不停地在笑。 雖然那一天她有工作，但是她也說會盡可能調整行程來參加我的婚禮，真的非常感謝她。 IU一直很講義氣，出道初期因為她和我們合作了《月光海》，讓我們受惠不少，我們沒什麼能為她做的，一直都是她在幫助我們，很感激她。」

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