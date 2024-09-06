把握福利最後機會！金在中9/21與台粉共度最特別20週年，貼心提供接駁車與行李寄放、照顧粉絲名不虛傳

元祖花美男代表歌手金在中，即將在9月21日來臺與粉絲們見面，並帶來Live Band以及全新專輯《FLOWER GARDEN》與大家分享，他對自己本次的演出也相當期待，並特別錄製影片向粉絲們問候。

在各領域中都非常活躍的金在中，憑著本次的新專輯，也在暌違16年之久重返韓國音樂節目，對他來說意義相當重大。錄製影片時他也說到：「好快喔！竟然已經和大家一起走了20年了…。」感性的金在中，更承諾將帶給臺灣粉絲們最驚喜的舞台，所以本次場館的舞台設計也特別增加延伸台，讓他能夠盡可能地靠近所有粉絲們。



《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》in TAIPEI將於9月21日在新北市工商展覽中心登場，主辦單位也為了克服交通不便問題，提供相當密集的接駁車班次，也提供行李寄放處讓大家能夠更方便。更貼心的是本次的福利不須加購，只要在9月12日之前購買的粉絲們都有抽中的機會！現在看到還不遲，大家一起跟在中歐巴慶祝完美的20週年吧！門票於KKTIX熱賣中，相關活動訊息請密切鎖定Hakuna Matata及OCT.entertainment臉書粉絲專頁。

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《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》in TAIPEI

演出日期：2024年9月21日（六）

演出時間：17：00（實際演出時間以公告為準）

演出地點：新北市工商展覽中心

門票價格：NT$5800/$4800/$3800/$2900（愛心席）

售票連結：KKTIX (https://octent.kktix.cc/events/oewfge)

主辦單位：Hakuna Matata

執行單位：OCT.entertainment

經紀公司：iNKODE

主辦方保留活動異動之權利。

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