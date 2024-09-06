「Teddy女团」MEOVV今日出道！线上发布会&出道曲同步公开，感谢前辈Somi照顾、梦想是「全球巡演」

因YG娱乐「王牌制作人」Teddy担任制作而备受瞩目的女团MEOVV今日终於解开神秘面纱，以线上形式举办了出道纪念showcase，并公开首支同名单曲《MEOVV》。

MEOVV由Sooin、Gawon、Anna、Narin、Ella五位成员组成，是第一支从成员选拔到制作全部由Teddy负责的偶像团，出道之前就受到各方关注。



对於团名MEOVV，Anna解释道：「我们既有通过帅气有力的音乐展现强烈形象，也不乏可爱单纯的一面。 为了表达这种双面性而选择了又酷又可爱的猫咪叫声作为队名。」

Gawon表示：「站上了梦寐以求的出道舞台，真的超开心。 每一位成员都为了今天这一刻不停奔跑，会把作为MEOVV所准备的一切都展示给大家。」

Ella表示：「我最大的感想也是感谢，今生都不会忘记这一瞬间。 会努力让MEOVV成为所有人心中的优秀组合。」



对於未来的活动，Sooin表示：「我们只考虑舞台，希望通过公演与观众沟通并倾听合唱，通过世界巡回演唱会与更多国家的粉丝见面。 也希望参加大学庆典之类一起玩耍的公演。」

Anna补充道：「希望展现出MEOVV独有的鲜明形象，通过多样的魅力留下深刻的足迹，并听到『不愧是MEOVV』这样的赞美。」



对於Teddy在出道前给过什么建议，Gawon说：「比起建议，制作人就连我们未曾注意的琐碎事项也很上心，对於每个细节都与我们一同商议和决定，真的很感谢、很尊敬他。 与制作人的对话在各方面给了我们巨大的动力。 他说最重要的是要始终享受工作，既然已经为梦想奔跑到现在，就要保持快乐幸福的心态。」

对於同公司的前辈歌手Somi，成员们表示是她们的精神支柱，Narin透露Somi还积极帮忙挑选成员们的个人预告片封图。



此外，MEOVV同名出道单曲《MEOVV》已於今晚6点正式发行，强烈而感性的音效与成员们独特的声音完美融合，创造出MEOVV独特的魅力。



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