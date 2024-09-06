《凌晨兩點的灰姑娘》文相敏：「演出財閥很困難…自費訂做12套西裝」

最近熱播中的《凌晨兩點的灰姑娘》描述12點魔法解除後，灰姑娘必須回到現實，於是現實主義的灰姑娘申鉉彬，拒絕與白馬王子財閥三代文相敏繼續交往。而不願分手的王子文相敏，使出渾身解數只為挽留女友，楚楚可憐的樣子引發觀眾們的喜愛。

《凌晨兩點的灰姑娘》由網漫原著改編，描述一位完美財閥三代年下男徐柱元（文相敏飾）隱藏身分成為公司基層員工，愛上了自己的組長河允瑞（申鉉彬飾）兩人開始了祕密的辦公室戀情。但某天允瑞發現了男友竟是會長兒子，於是也像戲劇中的橋段一樣，被會長用金錢要求跟兒子分手。雖然還愛著柱元，允瑞卻收錢並下定決心分手，柱元只好重新展開追求…



文相敏日前與韓媒進行訪談時提到，要演出財閥實在有點困難，於是他決定專注於表現出徐柱元這個角色，而拍攝到後期他也越來越專注在感覺的表現，如果自己是柱元，當下會這麼做嗎？比較常思考這樣的問題，雖然接到了分手通知，努力忍住傷心，仍然願意為允瑞付出。被問到是否曾向劇中角色一樣對女友死纏爛打？文相敏雖說沒有這樣的經歷，但如果真心相愛的女友這樣提出分手，他說自己應該也會像柱元這樣盡力表現吧！



為了飾演財閥，文相敏認為這是徐柱元非常重要的一個元素，於是自費訂作了12套不同色調的西裝，他也表示因為自己的手臂較長，沒有訂做的話通常都不合身，雖說是自費，但他也透露「公司有幫忙出一半啦」相當可愛。而祕密的辦公室戀情總是令人心動，文相敏也表示偷偷在別人不知道的時候表達愛意，拍攝現場也非常有趣，不過喜劇表現對他來說還是有點負擔，幸好透過《凌晨兩點的灰姑娘》剪輯，覺得呈現的效果還不錯。



文相敏在多部作品中的角色，讓他得到了「國民年下男」的稱號，他個人覺得相當開心，尤其被說成「國民」更棒。他從《王后傘下》《不可能的婚禮》到現在《凌晨兩點的灰姑娘》似乎都飾演財閥或王子一角，也想要嘗試更多不同的職業角色，文相敏對日後的演員之路也表現出迎接挑戰的野心。



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