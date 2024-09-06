《凌晨两点的灰姑娘》文相敏：「演出财阀很困难…自费订做12套西装」

最近热播中的《凌晨两点的灰姑娘》描述12点魔法解除后，灰姑娘必须回到现实，於是现实主义的灰姑娘申铉彬，拒绝与白马王子财阀三代文相敏继续交往。而不愿分手的王子文相敏，使出浑身解数只为挽留女友，楚楚可怜的样子引发观众们的喜爱。

《凌晨两点的灰姑娘》由网漫原著改编，描述一位完美财阀三代年下男徐柱元（文相敏饰）隐藏身分成为公司基层员工，爱上了自己的组长河允瑞（申铉彬饰）两人开始了秘密的办公室恋情。但某天允瑞发现了男友竟是会长儿子，於是也像戏剧中的桥段一样，被会长用金钱要求跟儿子分手。虽然还爱著柱元，允瑞却收钱并下定决心分手，柱元只好重新展开追求…



文相敏日前与韩媒进行访谈时提到，要演出财阀实在有点困难，於是他决定专注於表现出徐柱元这个角色，而拍摄到后期他也越来越专注在感觉的表现，如果自己是柱元，当下会这么做吗？比较常思考这样的问题，虽然接到了分手通知，努力忍住伤心，仍然愿意为允瑞付出。被问到是否曾向剧中角色一样对女友死缠烂打？文相敏虽说没有这样的经历，但如果真心相爱的女友这样提出分手，他说自己应该也会像柱元这样尽力表现吧！



为了饰演财阀，文相敏认为这是徐柱元非常重要的一个元素，於是自费订作了12套不同色调的西装，他也表示因为自己的手臂较长，没有订做的话通常都不合身，虽说是自费，但他也透露「公司有帮忙出一半啦」相当可爱。而秘密的办公室恋情总是令人心动，文相敏也表示偷偷在别人不知道的时候表达爱意，拍摄现场也非常有趣，不过喜剧表现对他来说还是有点负担，幸好透过《凌晨两点的灰姑娘》剪辑，觉得呈现的效果还不错。



文相敏在多部作品中的角色，让他得到了「国民年下男」的称号，他个人觉得相当开心，尤其被说成「国民」更棒。他从《王后伞下》《不可能的婚礼》到现在《凌晨两点的灰姑娘》似乎都饰演财阀或王子一角，也想要尝试更多不同的职业角色，文相敏对日后的演员之路也表现出迎接挑战的野心。



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