《我叫金三順》時隔19年重新登上OTT平台！主要演員金宣兒與鄭麗媛再同框獨缺玄彬～

日前在首爾市龍山區舉行了Wavve New Classic《[導演版]我叫金三順2024》的媒體試映會及記者會，這部作品的主要演員金宣兒與鄭麗媛相隔19年再度同框，金宣兒還比出與當時一樣劇中金三順的姿勢，相當可愛。

《我叫金三順》劇情描述一位微胖女孩，長相也不算漂亮，還有個很俗氣的名字金三順，不過做蛋糕卻是她的拿手絕活，在法國取得了蛋糕師資格證，卻也遇上了渣男友。回國後重新找工作，成為餐廳的甜點師傅，並與餐廳社長玄彬展開一段戀情。不過玄彬的前女友鄭麗媛，卻也成為兩人的一大阻礙。



9月6日透過OTT平台Wavve公開《[導演版]我叫金三順2024》，主要是將2005年播出的內容，進行畫質與音質的升級，並將分為8集播出。Wavve相關高層表示，目前許多觀眾們熱愛收看短影音，而這些經典的老作品有人在2015年曾經看過，也有人在2022年重新收看過，於是希望推出復刻版本，讓這些經典作品能夠在8集裡面讓大家重溫感動。



以原著為基礎，透過AI工具的幫助，讓大家能夠收看到更清晰的版本，甚至連著名的OST也請時下歌手們重新翻唱，《我叫金三順》的人氣OST《She is》也請來李茂珍以及SOLE重新演繹。Wavve也透露接下來將重新播映的經典名作就是蘇志燮與林秀晶的《對不起我愛你》，經典OST《雪之花》也將由NCT道英重新演唱。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞