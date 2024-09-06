【韓網熱門】實時韓網上反響火爆的電視劇（feat.《因為不想吃虧》）：浪漫喜劇就是這個味道

一波新劇上檔，最近韓國網友們都在討論這一部！

Theqoo上有網友提到「實時反響炸裂的電視劇」，表示《因為不想吃虧》觀眾反響很不錯。 該劇講述了因為不想吃虧而舉行假婚禮的女人孫海英與因不想傷害別人而成為假新郎的男人金志旭之間零損益的職場愛情故事，由申敏兒、金永大、李相二和韓智賢連袂主演。



韓國網友評論：

1.《吃虧》申敏兒美爆了

2. 能不能快kiss啊

3. 就是在等這種浪漫喜劇

4. 1、2集太好看了，導致我開始擔心第3集

5. 編劇好會寫台詞啊，我好愛

6. 這是營銷文吧，我覺得很一般

7. 其實我覺得劇情有點不連貫，但是畫面很美很有趣

8. 信我，真的非常非常非常好看

9. 好看，中間我都看哭了

10. 超好看，浪漫喜劇就是要幼稚一點才好看啊

11. 大家一定要去看，劇情就像個傻子一樣，但是很好看，怎麼回事

12. 幼稚但好看

13. 顏值太絕了

14. 其實我沒抱著期待去看，第一次看了第3集，非常有趣

15. 我其實對兩位主演感覺一般，但是他倆在劇裡太配了

16. 申敏兒太會演浪漫喜劇了，演技超絕

17. 每週都在等待週一，居然只有12集，我要哭了

18. 浪漫喜劇看的就是這股幼稚的味道啊，畫風就是這樣

19. 男主超級像機器人，哈哈哈哈哈哈

20. 第一集其實一般，後面劇情慢慢好了起來，但也不是那種絕對有趣，不過幻想的劇情寫得很貼近現實，一點都不會覺得突兀

21. 只有我覺得有點太刻意了嗎？

22. 申敏兒很會挑作品

23. 如果這劇放在週末播的話一定爆了

原文：https://theqoo.net/square/3388814133

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