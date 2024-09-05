《陪玩的女人》超級I人嚴泰九首度舉辦見面會～首爾場全數售罄今日宣布加場！

日前因演出《陪玩的女人》展現反差萌魅力的演員嚴泰九，並登上綜藝節目《You Quiz》時更展現了他相當內向的一面，屬於超級I人的他竟然宣布要在首爾舉辦生涯首度粉絲見面會，也令粉絲們相當期待他將帶來什麼樣的節目內容，門票啟售後快速完售，今日更宣布將追加場次。

嚴泰九所屬公司TEAMHOPE於9月5日透過官方網站與SNS平台宣布，感謝大家的關心以及喜愛，為了與更多粉絲們一起度過珍貴的時光，《嚴泰九第一次粉絲見面會》宣布即將追加場次。嚴泰九舉辦粉絲見面會的場地在江南區COEX中新韓artium，預計在9月28日舉辦，而原本在晚間6點舉辦，今日宣布追加下午2點的場次，門票將於9月9日開賣。



《嚴泰九第一次粉絲見面會》是為了報答粉絲們對於嚴泰九的喜愛，也是嚴泰九在出道17年以來首度舉辦粉絲見面會。消息一公告就在SNS上成為話題討論，第一場次的門票啟售的同時，1000名座席就已全數售罄，甚至也提供海外粉絲們進行購票，快速完售也展現了嚴泰九在全球擁有的高人氣。當然大家也相當好奇節目內容，他將如何帶給粉絲們特別的表演呢？



演員嚴泰九透過《陪玩的女人》展現了他在以往作品中給人的形象完全不同的一面，從一位長相嚴肅難以親近的黑道大哥，完全變身為墜入愛河的暖男，也因本部作品得到全球粉絲們的熱烈關注，甚至在K-Contents競爭力分析調查中，連續五週得到電視劇演員話題性排行第一名，從7月到8月即使電視劇已經終映，嚴泰九仍維持在演員品牌評價的前三名。希望他在見面會上能夠不要太緊張，與粉絲們開心地度過。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞