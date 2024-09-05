【韓網熱門】如果中秋假期上班給你50萬韓元，你會去嗎？

今年韓國中秋連休是9月16日~18日，如果這三天上班可以獲得50萬韓元，你會去嗎？ 具體條件：3天全勤、朝九晚四、提供午餐、業務量及同事人選未知（可能獨自一人，也可能和最討厭的上司一起）

韓國網友評論：

1. 不是1天50萬，而是3天50萬？ 太少了不去

2. 犧牲連休來上班，怎麼也得給100萬吧？

3. 在工地一天就有50萬耶

4. 平時上班3天都超過50萬，我才不去

5. 我覺得應該在大家都休息的時候一起休息kkk

6. 不去，我一年就靠著兩次回故鄉的樂趣過日子，不需要錢

7. 公休日應該給平時薪資的1.5倍吧，還不夠啦，再多給些

8. 剛才公司說（中秋）出勤5天給200萬，都有一半人說不做呢...

9. 如果真的給就好...我為了賺40萬，連休三天都要送快遞ᅲᅲ

10. 我是確實要上班，但連50萬都沒有ᅲ

11. 當然要去，反正到時候客戶都休息，我也沒什麼工作要做kkk

12. 過完中秋再申請休假就好呀

13. 又能拿50萬又能理直氣壯翹掉家庭活動耶，我要去

14. 我會去，不想看到親戚們聚在一起ᅮᅮ

15. 去婆家是無償勞動，我寧願上班，打九五折也可以

16. 與其聽親戚嘮叨結婚之類的，還不如上班

17. 當然要去，反正中秋過完就要離職kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3392390110

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