李棟旭＆李光洙合作喜劇《離婚保險》飾演「離婚男」！還有李主儐、李多熙出演，這陣容必追！

tvN新劇《離婚保險》講述某保險公司商品開發組開發離婚相關商品時發生的故事，通過制定保險金的過程中回顧愛情、結婚、離婚等。

將由李棟旭、李光洙、李主儐和李多熙出演，這是什麼「李氏家族」嘛？但...這陣容真的令人期待呀！

李棟旭飾演商品開發組所屬的「盧基俊」（音）一角，外表乾淨俐落，是海外著名大學出身的菁英保險會計師，但卻是經歷過三次離婚的角色，比任何人都精通夫妻問題的他，以自己的經驗爲基礎，開發離婚相關保險。



李光洙飾演事先提出事故預防對策，和分析符合不同顧客需求的有效保險項目的風險調查者「安振萬」（音）一角。在妻子的突然通知下，一夜之間離婚的安振萬雖然表面上裝酷，但實際上是性格膽小、最重視安全的角色，和盧基俊是小學同學。而李棟旭和李光洙是代表至親，兩人還在同家公司，曾一起出演過綜藝和電影《緣來大飯店》，一起出演同部劇還是第一次～！



女主角則是由李主儐出演，日前在《淚之女王》飾演「千多惠」，原本以為是優雅、高貴又有氣質的「財閥媳婦」，結果展現抽菸和喝酒的真實面貌，反轉的演技也讓人印象深刻，不知道會出演什麼角色呢？還有「長腿女神」李多熙也會加入，和李光洙有交情的他，兩人是首次合作出演電視劇，讓許多劇迷相當期待。



另外，《離婚保險》由喜劇電影《浪漫特攻隊》的李元錫導演和《御史與祚怡》的李載允編劇合作打造，預計在2025年在 tvN 上半年播出。

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