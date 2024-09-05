羅PD學長海報形象參考男團SEVENTEEN圓佑&《背著善宰跑》邊佑錫，本人看了也無語XD

我們羅學長的原型居然是當紅偶像明星！準備這些資料的藝瑟PD真是太有心啦～。XDDD

從成功舉行生日咖啡廳，到拿下「百想藝術大賞」電視部門的「最佳男綜藝人獎」，在到準備開粉絲見面會的羅暎錫PD製作人，一步步實現了許多人想像不到的事。



YouTube上的「十五夜頻道」近期公開了準備羅PD粉絲見面會的花絮影片，當時引發熱烈討論的宣傳海報和影片，也公開了他們的參考對象。



原來是以校園概念誕生了「羅學長」這個形象，藝瑟PD拿出準備好的資料，當中有清爽的新人男團TWS、模範生形象的ENHYPEN朴成訓、



放送部前輩拿著攝影機拍攝的SEVENTEEN圓佑、（看到這邊時，羅PD無語地低下頭，彷彿無法面對即將到來的現實一般XD）



接著還有彈著吉他的N.Flying李承協，以及體育部的邊佑錫（《背著善宰跑》劇中形象），還強調了要呈現出濕髮感～。



但下一秒羅PD就投入到其中，對著鏡頭講出肉麻的台詞：「要不要和我一起學習？」、「要不要和我一起打籃球？」、「要不要來看我的演出」雖然本人崩潰，卻又樂在其中（？！）。



▼準備羅PD的粉絲見面會花絮：



另外，羅PD的粉絲見面會門票目前全部售罄，官方直接貼出加場公告，將會舉行兩天（10月5、6日），真是是太有人氣啦！

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