南宮珉也有被拒絕的時候！首度曝光追求愛妻的戀愛過程：「被拒絕好幾次！」

演員南宮珉曾主演過非常多類型的電視劇作品，每次推出新作也都受到許多觀眾們的喜愛，在2022年也如願與美麗女友陳雅凜步入禮堂，不過日前她卻在節目中爆料自己告白多次被拒絕的黑歷史。

演員南宮珉在YT節目中公開自己與愛妻陳雅凜的戀愛故事，引發許多觀眾們的關注，當日主持人申東燁問到「兩人如何能夠愛情長跑8年並且成功走上紅毯」，南宮珉則表示當時自己原本是打算前往中國進行電影的拍攝，不過正好因為當時作品中的主要女演員受傷，拍攝日程需要往後推遲2個月左右。這兩個月成了南宮珉的休息空白期，他心裡想著該做些什麼呢？



於是他照著原本準備好的劇本拍攝電影，馬上召集了工作人員們，南宮珉還自費進行拍攝。當時有需要一位女性角色，也不需要台詞，只要有模特兒的感覺就好，於是陳雅凜就擔任了那個角色，這是兩人緣分的開端。南宮珉自嘲不太會搭話，拍攝時覺得陳雅凜對他有些好感，於是聚餐時透過朋友而要到了陳雅凜的聯絡方式，但聯繫後陳雅凜卻說在拍攝時對南宮珉無感。



接著南宮珉就說到自己實在沒有戀愛技巧，太直白了所以失敗，不開口靜靜待著就可以，他卻非要說出「我喜歡你」這樣表達自己內心的話語。這種話聽多了，就算原本喜歡也會變得不喜歡，所以當時南宮珉總是時常對陳雅凜表達愛意，但陳雅凜並不喜歡，總是拒絕，反而覺得靜靜待著就可以了。他透露兩人剛開始的時期，其實並不容易。



南宮珉到了要飛往中國拍攝的前一日，仍然不忘持續對陳雅凜表達好感，但卻遭到拒絕。南宮珉提到自己是會堅持到挑戰成功，不然就是徹徹底底地放棄這種類型，於是他在出國前終於收到來自陳雅凜的長長訊息，也問他這樣是否進展太快太急了呢？在此之後，兩人才順利開始交往。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞