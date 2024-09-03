Teddy打造女團「MEOVV」揭開神祕面紗！確定在9月6日正式出道，本週將登《人氣歌謠》進行打歌！

THE BLACK LAVEL 在3日表示，組合「MEOVV」將在6日下午6點（韓國時間）發行新曲並正式出道。

公開的團體預告影片中，通過橫穿荒野的大門，MEOVV 的五名成員陸續登場。從 Ella 開始，Gawon、Sooin、Anna、Narin 等依序公開的成員們展現了華麗的外貌，一下子就吸引人們的關注。



而 MEOVV 在上月29日至本月4日在首爾永登浦區現代百貨 The Hyundai Seoul 舉行「MEOVV DEBUT PRE-LISTENING POP-UP」活動。不僅可以購買團體的周邊，還可以提前聽出道曲，據悉出道曲是 Teddy 幹練的感性和高完成度的聲音，昇華爲高大眾性嘻哈風格。在給人留下深刻印象的低音的同時，成員們的招牌「MEOVV」聲音一直像節奏一樣，只要聽一次就給人留下深刻的印象。

MEOVV 是 Teddy 創辦獨立廠牌後推出的第一支女團。Teddy 在YG娛樂與 BIGBANG、2NE1、BLACPINK 都有長期合作，製作出許多熱門名曲，如今將親手打造第一支女團，早早就引起不少期待和猜測。另外，《人氣歌謠》上週的預告也公開 MEOVV 這周出演預告，期待新歌和舞台啊！

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