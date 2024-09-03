南宫珉也有被拒绝的时候！首度曝光追求爱妻的恋爱过程：「被拒绝好几次！」

演员南宫珉曾主演过非常多类型的电视剧作品，每次推出新作也都受到许多观众们的喜爱，在2022年也如愿与美丽女友陈雅凛步入礼堂，不过日前她却在节目中爆料自己告白多次被拒绝的黑历史。

演员南宫珉在YT节目中公开自己与爱妻陈雅凛的恋爱故事，引发许多观众们的关注，当日主持人申东烨问到「两人如何能够爱情长跑8年并且成功走上红毯」，南宫珉则表示当时自己原本是打算前往中国进行电影的拍摄，不过正好因为当时作品中的主要女演员受伤，拍摄日程需要往后推迟2个月左右。这两个月成了南宫珉的休息空白期，他心里想著该做些什么呢？



於是他照著原本准备好的剧本拍摄电影，马上召集了工作人员们，南宫珉还自费进行拍摄。当时有需要一位女性角色，也不需要台词，只要有模特儿的感觉就好，於是陈雅凛就担任了那个角色，这是两人缘分的开端。南宫珉自嘲不太会搭话，拍摄时觉得陈雅凛对他有些好感，於是聚餐时透过朋友而要到了陈雅凛的联络方式，但联系后陈雅凛却说在拍摄时对南宫珉无感。



接著南宫珉就说到自己实在没有恋爱技巧，太直白了所以失败，不开口静静待著就可以，他却非要说出「我喜欢你」这样表达自己内心的话语。这种话听多了，就算原本喜欢也会变得不喜欢，所以当时南宫珉总是时常对陈雅凛表达爱意，但陈雅凛并不喜欢，总是拒绝，反而觉得静静待著就可以了。他透露两人刚开始的时期，其实并不容易。



南宫珉到了要飞往中国拍摄的前一日，仍然不忘持续对陈雅凛表达好感，但却遭到拒绝。南宫珉提到自己是会坚持到挑战成功，不然就是彻彻底底地放弃这种类型，於是他在出国前终於收到来自陈雅凛的长长讯息，也问他这样是否进展太快太急了呢？在此之后，两人才顺利开始交往。

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