泫雅♥龍俊亨10月舉行婚禮！3組不同風格婚紗照曝光，韓評反應仍然冷淡：「千萬不要放開彼此」

泫雅2日在自己的 IG 上公開和未婚夫龍俊亨一起拍攝的婚紗畫報。

特別是泫雅和龍俊亨不是穿著典型的婚紗，而是穿著迷你禮服、灰色格子西裝、熱褲、網襪、破洞黑色牛仔褲等破格的服裝，展現與眾不同的時尚感。泫雅還戴著頭巾，穿著厚底靴再加煙燻妝，果然很她的風格啊～！公開的照片中，兩人擺出各種親密的姿勢，吸引人們的視線。

不過網友對於兩人的婚紗照反應仍然很冷淡，紛紛表示：「求求你，就兩個人幸福地生活千年萬年」、「別離婚！緊緊抓著過日子吧」、「禁止放生...」、「他倆要結婚了，真神奇」、「既然如此，希望以後不要再聽到壞消息」、「只是物以類聚，希望白頭偕老」、「現在看起來不漂亮也不帥氣了」、「不要放開彼此」等等。

泫雅和龍俊亨過去都在CUBE娛樂旗下藝人，分別以 4Minute 和 BEAST 成員身份活動。泫雅在2010年推出第一首個人單曲〈Change〉時，龍俊亨演唱 Rap 部分，兩人還一起到音樂節目進行打歌。長期作爲同事的兩人，今年1月在各自的 IG 上上傳牽手的照片，並親自發表戀愛消息。龍俊亨也通過粉絲交流社區說：「我們互相給予正能量，相處得很好，希望大家多多關照。」



兩人將在10月11日在首爾三清閣舉行婚禮。此前，泫雅在舞台上表現出多少有些消極的表演，有部分網友猜測泫雅是不是懷孕，當時泫雅的經紀公司 AT AREA 表示：「懷孕傳聞完全不是事實，希望毫無根據的猜測不要再擴散。」



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