泫雅♥龙俊亨10月举行婚礼！3组不同风格婚纱照曝光，韩评反应仍然冷淡：「千万不要放开彼此」

泫雅2日在自己的 IG 上公开和未婚夫龙俊亨一起拍摄的婚纱画报。

特别是泫雅和龙俊亨不是穿著典型的婚纱，而是穿著迷你礼服、灰色格子西装、热裤、网袜、破洞黑色牛仔裤等破格的服装，展现与众不同的时尚感。泫雅还戴著头巾，穿著厚底靴再加烟熏妆，果然很她的风格啊～！公开的照片中，两人摆出各种亲密的姿势，吸引人们的视线。

不过网友对於两人的婚纱照反应仍然很冷淡，纷纷表示：「求求你，就两个人幸福地生活千年万年」、「别离婚！紧紧抓著过日子吧」、「禁止放生...」、「他俩要结婚了，真神奇」、「既然如此，希望以后不要再听到坏消息」、「只是物以类聚，希望白头偕老」、「现在看起来不漂亮也不帅气了」、「不要放开彼此」等等。

泫雅和龙俊亨过去都在CUBE娱乐旗下艺人，分别以 4Minute 和 BEAST 成员身份活动。泫雅在2010年推出第一首个人单曲〈Change〉时，龙俊亨演唱 Rap 部分，两人还一起到音乐节目进行打歌。长期作爲同事的两人，今年1月在各自的 IG 上上传牵手的照片，并亲自发表恋爱消息。龙俊亨也通过粉丝交流社区说：「我们互相给予正能量，相处得很好，希望大家多多关照。」



两人将在10月11日在首尔三清阁举行婚礼。此前，泫雅在舞台上表现出多少有些消极的表演，有部分网友猜测泫雅是不是怀孕，当时泫雅的经纪公司 AT AREA 表示：「怀孕传闻完全不是事实，希望毫无根据的猜测不要再扩散。」



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